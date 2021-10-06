9 жовтня у Гельсінкі збірна України зіграє проти Фінляндії. У кваліфікації на минулий чемпіонат світу "жовто-сині" на виїзді виграли 2:1, але зараз здобути перемогу буде ще важче.

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В останніх 10 домашніх матчах збірна Суомі лише тричі зазнавали поразок. Три роки тому фіни програли Італії (1:2), рік тому не змогли впоратись із Уельсом (0:1), а в червні сенсаційно поступились Естонії (0:1).

Зараз Україна та Фінляндія мають по 5 очок, але у нашого суперника ще один матч у запасі. Відповідно, суботній поєдинок стане доленосним для путівок у Катар.

Нагадаємо, у Києві ми втратили перемогу над фінами через помилку Миколенка та пенальті на останній хвилині матчу.