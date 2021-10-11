Финляндия – Украина: Сабо выделил героя матча, который остался в тени

Сборная Украины на выезде одержала важную победу над Финляндией. Бывший главный тренер национальной команды Йожеф Сабо доволен не только результатом, но и действиями команды.

По мнению специалиста, сборная Украины показала замечательный открытый футбол и создала много моментов. А вот соперник ничем не удивил нау команду.

Кстати Финляндия – Украина: InStat и WhoScored определили героя матча – им стал игрок "желто-синих"

Также специалист отметил действия отдельных футболистов, которые своей работой обеспечили положительный для "желто-синих" результат.

Хочется также отметить Ярмоленко, пока у него оставались силы, был очень полезным. Понравился футбол в исполнении Шапаренко – хорошей рабочей лошадки. Важно, что он растет от матча к матчу. Ну и Пятов снова доказал, что он один из лучших голкиперов страны,

– сказал Сабо.

Напомним, уже завтра, 12 октября, команда Петракова примет Боснию на "Арене Львов".