Финляндия – Украина: InStat и WhoScored определили героя матча – им стал игрок "желто-синих"

Украина на выезде одержала победу над сборной Финляндии. Наши футболисты показали хорошую игру и получили высокие баллы от статистических порталов.

По мнению статистических порталов InStat и WhoScored, лучшим в матче был вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, открывший счет на старте поединка.

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WhoScored ценил действия футболиста в 7,7 баллов, столько же портал поставил Роману Яремчуку, который сначала ассистировал Ярмоленко, а затем и сам отличился в воротах соперника. InStat насчитал Ярмоленко 320 баллов, что тоже является самым высоким показателем. Украинские фанаты были солидарны со статистикой, ведь выбрали Ярмоленко "львом" матча.

Напомним, 12 октября Украина продолжит борьбу за путевки на чемпионат мира в Катаре матчем против Боснии и Герцеговины.