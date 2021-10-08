Финляндия – Украина: Цыганык назвал главную надежду "желто-синих" и состав на игру

Завтра, 9 октября, сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии. Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за путевки на чемпионат мира, поэтому матч будет ожесточенным.

По мнению Игоря Цыганыка, "желто-синих" устроит только победа, поэтому подопечные Александра Петракова будут доминировать на футбольном поле. В запасе у финнов выезд в Казахстан, где они надеются на победу, поэтому их вполне устроит и ничья.

Кстати У него советский менталитет, – агент не верит в Петракова и предсказывает сборной провал с финнами

У нас есть определенные проблемы. Надежда в середине поля на Шапаренко, что он сможет связать игру. На флангах должно быть много агрессии. Сомневаюсь, что тренерский штаб отойдет от своей тактики с тремя центральными защитниками,

– отметил Цыганик.

Также журналист спрогнозировал состав на матч. По его мнению, стартовая 11-ка сборной Украины будет выглядеть следующим образом:

Пятов – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь – Шапаренко, Степаненко/Сидорчук – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Напомним, матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Финляндия – Украина состоится завтра, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.