Финляндия и Украина договорились о форме: ожидаемый выбор

Уже скоро состоится матч группового этапа отбора на Мундиаль в Катаре между Финляндией и Украиной. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

Представители команд провели перематчеву совещание. В частности, они обсудили, в каких формах футболисты выйдут на поле.

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Финляндия будет играть в домашней белой форме, голкипер наденет желтую экипировку. Сборная Украины проведет матч в синем комплекте, а вратарь будет играть в салатовой форме.

Напомним, в активе Украины и Финляндии по 5 очков, но у финнов есть еще одна игра в запасе.