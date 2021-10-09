Финляндия и Украина договорились о форме: ожидаемый выбор
9 октября 2021 , 12:04Читати новину українською
Источник:УАФ
Уже скоро состоится матч группового этапа отбора на Мундиаль в Катаре между Финляндией и Украиной. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
Представители команд провели перематчеву совещание. В частности, они обсудили, в каких формах футболисты выйдут на поле.
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Финляндия будет играть в домашней белой форме, голкипер наденет желтую экипировку. Сборная Украины проведет матч в синем комплекте, а вратарь будет играть в салатовой форме.
Напомним, в активе Украины и Финляндии по 5 очков, но у финнов есть еще одна игра в запасе.