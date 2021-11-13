Финляндия в меньшинстве деклассировала Боснию – плохие новости для шансов Украины на ЧМ-2022

Сборная Финляндии одержала убедительную победу над командой Боснии. Суоми потеснили сборную Украины со второго места группы D и претендуют на выход в плей-офф отбора чемпионата мира в Катаре.

Чемпионат мира-2022, отбор, групповой этап, группа D

Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3

Голы: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси, 73

Гости завладели инициативой и первыми получили шанс забить. Суоми заработали право на пенальти, но счет на табло остался с нулями – Пукки не смог реализовать шанс. К счастью для нападающего, Форсс быстро исправил ошибку лидера команды и вывел гостей вперед.

В конце первого тайма Райтала получил прямую красную, и казалось, что вторая половина игры пройдет под диктовку хозяев. Но гол Лода на старте второго тайма спутал Боснии все карты. Менало сократил отставание в счете, но О'Шонесси поставил точку в матче.

Финляндия набрала 11 очков и вышла на 2-е место группы D, 16 ноября Суоми будут принимать Францию. Украина, у которой 9 очков, для выхода в плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре теперь должна побеждать Боснию и надеяться, что французы сумеют обыграть финнов, или по крайней мере не уступят менее именитому сопернику.