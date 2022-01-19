ФИФА сделала безумный подарок сборной Украины – лидеры команды не получат дисквалификации

ФИФА приняла важное решение перед плей-офф отбора на ЧМ-2022. Оно имеет большое значение и для сборной Украины.

Плей-офф квалификации на Мундиаль в Катаре состоится в конце марта. 24 марта Украина на выезде сыграет против Шотландии, а в случае победы сразится за путевку на ЧМ-2022 с триумфатором пары Уэльс – Австрия.

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ФИФА решила отменить все желтые карточки на стадии групповых этапов, не приведших к удалению. Таким образом, футболисты могут не беспокоиться о дисквалификации во втором матче плей-офф из-за перебора "горчичников".

В составе сборной Украины было 8 футболистов, для которых получение желтой карты означало бы пропуск следующей игры. Дисквалификация угрожала Николаю Матвиенко, Эдуарду Соболю, Георгию Бущану, Виталию Мыколенко, Андрею Ярмоленко, Руслану Малиновскому, Сергею Кривцову и Илье Забарному.

Благодаря решению ФИФА, наша команда может чувствовать себя в безопасности и показать в Шотландии максимальную борьбу.