Фехервар с Петряком и Макаренко одержал выездную победу: Иван отличился голом

Оба украинца вышли в старте своей команды на поединок чемпионата Венгрии. Фехервар победил МТК 2:0.

В течение всего матча гости владели преимуществом и создали немало моментов. В середине первого тайма Фехервар повел в счете. Макаренко, Стопира и Дардаи разыграли атаку, завершившуюся навесом на Кенана Кодро. Сын экс-игрока Барселоны Мехо Кодро открыл счет красивым ударом головой.

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Фехервар был ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем пропустить в ответ. Лишь на четвертой компенсированной минуте активный Петряк обыгрался с партнером и пробил в ближний угол – 2:0. Для Ивана этот гол стал пятым в чемпионате.

Благодаря победе команда Петряка и Макаренко набрала 26 очков и закрепилась на четвертой позиции. В этом году в венгерской лиге будет сыгран еще один тур.

Чемпионат Венгрии, 16 тур

МТК – Фехервар 0:2

Голы: Кодро, 21, Петряк, 90+4.