Евро-2020: звездный испанский защитник Сархио Рамос может не поехать на турнир

Капитан Реала Серхио Рамос может пропустить континентальное первенство. Его судьба определится в ближайшее время.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет встретиться с Серхио Рамосом и обсудить его участие на Евро-2020.

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Специалист хочет расспросить футболиста о состоянии здоровья после травмы и заверить его в том, что он нужен команде.

Если Серхио не поедет на Евро-2020, то вполне возможно, что будет защищать цвета сборной Испании на Олимпиаде.