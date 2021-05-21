Евро-2020: звездный испанский защитник Сархио Рамос может не поехать на турнир

Капитан Реала Серхио Рамос может пропустить континентальное первенство. Его судьба определится в ближайшее время.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет встретиться с Серхио Рамосом и обсудить его участие на Евро-2020.
Интересно Евро-2020: звезда Германии Ройс неожиданно заявил, что не поедет на турнир
Специалист хочет расспросить футболиста о состоянии здоровья после травмы и заверить его в том, что он нужен команде.
Если Серхио не поедет на Евро-2020, то вполне возможно, что будет защищать цвета сборной Испании на Олимпиаде.Виталий Буяльский пропустит Евро-2020