Евро-2020: Коноплянка не сыграет на турнире

27 мая 2021 , 14:35
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Источник:

Football.ua

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка не сможет помочь "желто-синим" на континентальном первенстве.

Евгений Коноплянка продолжает залечивать повреждение мышцы и не сможет сыграть на Евро-2020.

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В текущем сезоне вингер не смог похвастаться игровой практикой и результативностью: в его активе лишь 337 минут без результативных действий.

Евро-2020 начнется уже 11 июня. На стадии группового этапа Украина сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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Автор: Ярослав Сиваківський