Если ты футболист – ты знаешь, что делать, – Леоненко пристыдил Соболя за момент с Казахстаном

Украина смогла сыграть вничью против чемпионов мира – сборной Франции. Но ложку грусти добавляет потерянная победа в матче с Казахстаном и сложная ситуация в группе.

После матча с Казахстаном много критики посыпалось на Александра Караваева. С его зоны казахи забили два практически одинаковых гола, которые забрали у "желто-синих" победу.

Интересно Украина – самый сильный соперник, – звезда сборной Франции поражен игрой "желто-синих"

По мнению бывшего нападающего Динамо Виктора Леоненко, виновник трагедии с Казахстаном – не Караваев, ведь он играет не на своей позиции, поэтому его ошибки – вполне естественны. А вот его партнеры потеряли много возможностей забить гол и решить судьбу матча задолго до финального свистка.

Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять. Надо говорить о мастерстве. Когда Соболь вышел один на один, у него было четыре варианта. Он выбрал наихудший, самый глупый. Если ты серьезный футболист, ты, выходя один на один, знаешь, что делать, – сказал Леоненко.

Напомним, Украина сыграла вничью против Казахстана и Франции. В нашем активе 5 очков. Столько же имеет Финляндия, у которой две игры в запасе.