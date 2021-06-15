Если победим – можем выйти из группы: Трайковски угрожает сборной Украины

Форвард Северной Македонии Александар Трайковски поделился мыслями относительно матча против Украины. Соперник "желто-синих" готов сражаться за раунд плей-офф.

По словам нападающего, несмотря на поражение от Австрии команда Северной Македонии остается мотивированной и не собирается опускать руки.

Интересно Нидерланды – Украина: команды установили сумасшедший голевой рекорд Евро

Матч против сборной Украины будет ключевым для нас, потом уже с Нидерландами. Если мы обыграем Украину, у нас будут хорошие шансы на выход из группы. Вот почему мы должны сосредоточиться на этом матче, и максимально к нему подготовиться, /

– сказал Трайковски.

Отметим, что для Северной Македонии этот Евро является первым в истории. В первом туре команда уступила Австрии со счетом 1:3. Матч Украина – Северная Македония состоится 17 июня.