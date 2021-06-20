Если играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле, – Забарный о матче с Австрией

Защитник сборной Украины Илья Забарный дал большое интервью, в котором рассказал о решающей битве на Евро-2020. Кроме того, молодой футболист выделил самого опасного игрока в составе австрийцев и поделился впечатлениями о работе с Андреем Шевченко.

Защитник сборной Украины рассказал о победе над македонцами. Забарный считает, что результат в том поединке вышел на первый план.

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Мы очень рады, что взяли эти очень важные три очка. Нам нужно было только побеждать. Первый тайм мы отыграли хорошо, во втором появились определенные проблемы. Но все молодцы, что выдержали тот напор македонцев. Главное, что выстояли, хотя могли забивать еще. Но опять же, главное – три очка.

Также Илья ожидает тяжелой игры с Австрией. "Мы знаем, что в сборной Австрии хорошие игроки, плюс эта команда – как единое целое. Будет сложно, мы настраиваемся на тяжелую игру, потому что она является решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет".

На вопрос о самом опасном сопернике украинский защитник отвечает однозначно: "В первую очередь, это Давид Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высшего уровня!"

Илья понимает, что игра на ничью с Австрией – очень опасный шаг.

Если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью.

Кроме того, Забарный признается, что стремительный путь во взрослом футболе стал неожиданным для него. "Конечно, это был шок для меня. Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил! Просто повезло, что дебютировал в Динамо и стал там основным. Потом получилось дебютировать в сборной. Да, это был сумасшедший путь за такое короткое время. Честно говоря, до сих пор не верится", – говорит Илья.

18-летний футболист отмечает роль Андрея Шевченко в его развитии. "Андрей Николаевич очень хороший специалист. Очень много подсказывает, помогает. Так как я еще не слишком опытный футболист, мне очень нужна эта помощь. С профессиональной точки зрения его подсказки очень помогают. Когда ты только набираешься опыта, нужно все впитывать максимально. Так получилось, что у меня и в Динамо, и здесь в сборной есть возможность учиться у специалистов очень высокого уровня", – говорит Илья.