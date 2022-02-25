Экс-игрок сборной Украины протестовал на Кипре – эта страна не поддержала отключение РФ от SWIFT
Источник:инстаграм Игоря Худобьяка
Игорь Худобьяк помогает своей Родине за границей. Полузащитник, выступающий в составе кипрского Этникоса, принял участие в акции протеста в поддержку Украины.
Легенда львовских Карпат и бывший футболист национальной сборной Игорь Худобьяк, который с 2019 года выступает на Кипре, выражает активную гражданскую позицию. 37-летний футболист вместе с единомышленниками призвал Кипр отключить Россию от системы всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.
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Напомним, что именно Кипр оказался одним из четырех государств, отказавшихся применить эту санкцию к стране-агрессору.
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