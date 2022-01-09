Дженоа проигрывает битву конкуренту: у Шевченко снова COVID-19, Коваленко возвращается

Встреча 17-й и 19 команд Серии А стала своеобразным матчем за жизнь. Дженоа Андрея Шевченко уступила Специи Виктора Коваленко и еще больше усложнила турнирное положение.

В преддверии поединка официальный сайт Дженоа шокировал новостью. Главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко снова получил положительный тест на коронавирус и был немедленно изолирован. Следовательно, встреча двух украинцев стала только заочной. Впрочем, Виктор Коваленко также в стартовый состав Специи не попал.

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Гости быстро открыли счет. Даниэле Верди прострелил в центр штрафной на Симоне Бастони, а тот в касание переправил мяч в цель.

На 85-й минуте тренерский штаб Специи выпустил на поле Виктора Коваленко, сыгравшего впервые после заболевания коронавирусом. Украинец помог своей команде сохранить положительный результат.

Дженоа продолжает находиться в почти безнадежной ситуации с 12 очками. Специя добывает три пункта и имеет в активе уже 19 очков.

Чемпионат Италии, 21 тур

Дженоа – Специя 0:1

Гол: С. Бастони, 14.