Дженоа официально уволила тренера – когда ждать назначения Шевченко

Воплощение слухов о приходе Андрея Шевченко в Дженоа становится все ближе. Генуэзцы освободили тренерский мостик для прихода украинца.

Дженоа на своем официальном сайте объявила о прощании с Давидом Баллардини. Клуб коротко и сухо сообщил об увольнении специалиста.

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Итальянец возглавил команду в декабре 2020 года, в прошлом сезоне команда финишировала на 11 месте. В этом же сезоне "грифоны" демонстрируют значительно худшие результаты – после 12 туров только 9 очков и расположение у зоны вылета.

В СМИ раздается информация, что Дженоа возглавит Андрей Шевченко. О его назначении должны объявить в ближайшее время, а его дебют состоится 21 ноября матчем против Ромы.

Напомним, Шевченко ушел с поста главного тренера сборной Украины 1 августа. На Евро-2020 ему удалось вывести "желто-синих" в 1/4 финала.