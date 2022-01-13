Дженоа хочет подписать игрока сборной Германии – Шевченко может не дождаться звезды

Дженоа, несмотря на сложную ситуацию, продолжает надеяться на сохранение места в Серии А. Клуб готов подписывать новых исполнителей для выполнения задания.

Дженоа начала переговоры с немецким Байером. Цель "грифонов" – приобретение талантливого хавбека Надима Амири.

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Сообщается, что футболист уже в ближайшее время прибудет в Геную для того, чтобы пройти медосмотр. Если все будет хорошо – трансфер проведут как можно скорее.

Амири ярко проявил себя в Хоффенхайме, но после перехода в Байер лишился стабильного места в стартовом составе. Хавбек хочет получить больше игрового времени, поэтому не прочь сменить команду.

Надим был одной из главных звезд молодежной сборной Германии, а затем заслужил вызов главной команды. В прошлом году он защищал цвета сборной на Олимпиаде. Футболист славится универсальностью и может сыграть на любой позиции в полузащите.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может так и не дождаться усиления. В настоящее время он ведет переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении контракта.