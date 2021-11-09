Сборная Боснии и Герцеговины уже собралась для подготовки к матчам с Финляндией и Украиной. Но в предстоящих матчах боснийцы могут испытывать большие трудности в атаке.

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Главная звезда команды – нападающий Эдин Джеко – травмировал бедро и пропустил тренировку. Сейчас футболист тренируется отдельно с физиотерапевтом, чтобы попытаться восстановиться хотя бы на матч с "желто-синими".

Напомним, сейчас Украина имеет 9 очков и занимает 2 место в группе D. Босния, в активе которой 7 очков, сыграет против Финляндии (8 очков) и нашей команды.

Встреча между Боснией и Украиной состоится 16 ноября, в 21:45.