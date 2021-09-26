Дубль Яремчука продолжил победную серию Бенфики: видео выдающейся игры украинца
Источник:24 канал
Вслед за Русланом Малиновским роскошный футбол продемонстрировал Роман Яремчук. Два гола нападающего помогли Бенфике завоевать восьмую победу в восьми турах чемпионата Португалии.
Оба гола Яремчук забил до перерыва. Сначала Роман идеально воспользовался выходом один на один с вратарем. А через 11 минут в похожем стиле вывалился на свидание с кипером Гимараеша и пробил его со второй попытки.
Читайте также Космическая игра Малиновского не помогла Аталанте победить Интер: видео огненного гола украинца
На 66-й минуте украинца заменили (уже в среду Бенфика примет Барселону), а затем гости забили в третий раз – отличился Жоау Мариу. Гимараеш ответил голом престижа с пенальти, который реализовал бывший нападающий ФК Львов Бруно Дуарте.
В восьми турах Бенфика еще не теряла очков. Как следствие, 21 пункт и уверенное лидерство. У Яремчука 4 гола в 5 матчах чемпионата.
Первый гол Яремчука
Второй гол Яремчука
Чемпионат Португалии, 7-й тур
Гимараеш – Бенфика 1:3
Голы: Бруно Дуарте, 78, (пен.) – Яремчук, 30, 41, Жоау Мариу, 73.