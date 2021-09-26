Дубль Яремчука продолжил победную серию Бенфики: видео выдающейся игры украинца

Вслед за Русланом Малиновским роскошный футбол продемонстрировал Роман Яремчук. Два гола нападающего помогли Бенфике завоевать восьмую победу в восьми турах чемпионата Португалии.

Оба гола Яремчук забил до перерыва. Сначала Роман идеально воспользовался выходом один на один с вратарем. А через 11 минут в похожем стиле вывалился на свидание с кипером Гимараеша и пробил его со второй попытки.

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На 66-й минуте украинца заменили (уже в среду Бенфика примет Барселону), а затем гости забили в третий раз – отличился Жоау Мариу. Гимараеш ответил голом престижа с пенальти, который реализовал бывший нападающий ФК Львов Бруно Дуарте.

В восьми турах Бенфика еще не теряла очков. Как следствие, 21 пункт и уверенное лидерство. У Яремчука 4 гола в 5 матчах чемпионата.

Первый гол Яремчука

Второй гол Яремчука

Чемпионат Португалии, 7-й тур

Гимараеш – Бенфика 1:3

Голы: Бруно Дуарте, 78, (пен.) – Яремчук, 30, 41, Жоау Мариу, 73.