Дружба Суркиса с российским олигархом: известны подробности перехода Мыколенко в Эвертон

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Мыколенко вскоре сменит клубную прописку. Талант поедет строить карьеру на Туманный Альбион.

В ближайшее время Эвертон и Динамо должны сообщить о переходе Виталия Мыколенко. Как рассказал агент Шандор Варга, трансферу способствовали хорошие отношения между владельцами клубов.

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"У Григория Суркиса и Алишера Усманова хорошие дружеские отношения, я это знаю. Был вместе с Алишером на юбилее у Григория, который праздновался на динамовской базе. Но это не должно быть главным в вопросе возможного трансфера Мыколенко. Все должно исходить от того, нужен ли тренеру этот игрок", – сказал Варга.

Также агент убежден, что киевляне заработают на трансфере колоссальную сумму. Но вместе с тем он озабочен продолжением карьеры Мыколенко и желает футболисту стабильной игровой практики, которую не заменит даже безумный по деньгам контракт.

По информации СМИ, Эвертон выложит за 22-летнего защитника 23 миллиона евро. В приобретении футболиста была заинтересована и Рома, но предложение римлян было на уровне 18 миллионов евро.