Вже найближчим часом Евертон та Динамо мають повідомити про перехід Віталія Миколенка. Як розповів агент Шандор Варга, трансферу сприяли гарні стосунки між власниками клубів.

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"У Григорія Суркіса та Алішера Усманова хороші дружні стосунки, я це знаю. Був разом з Алішером на ювілеї у Григорія, який святкувався на динамівській базі. Але це не має бути головним у питанні можливого трансферу Миколенка. Все має виходити від того, чи потрібен тренеру цей гравець", – сказав Варга.

Також агент переконаний, що кияни зароблять на трансфері колосальну суму. Але разом з тим він стурбований продовженням кар'єри Миколенка та бажає футболісту стабільної ігрової практики, яку не замінить навіть божевільний по грошах контракт.

За інформацією ЗМІ, Евертон викладе за 22-річного захисника 23 мільйони євро. У придбанні футболіста була зацікавлена і Рома, але пропозиція римлян була на рівні 18 мільйонів євро.