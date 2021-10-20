Доказать, что слеплены не из дерьма, – агент призывает Динамо дать Барселоне бой

Сегодня, 20 октября, киевское Динамо сыграет против Барселоны в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Вся страна ждет от команды Луческу наилучшей игры.

По мнению футбольного агента Вячеслава Заховайло, команде нужно вспомнить принцип Валерия Лобансовського "дисциплина и порядок бьют класс". Помочь киевлянам одержать положительный результат может и недооценка со стороны игроков Барселоны.

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Уже бывало в истории, что Барса получала и три, и четыре мяча от киевлян в свои ворота. Тогда была плеяда других футболу, которые имели стержень и стремление к победе. Нынешнее поколение должно доказать себе и всем болельщикам, что они слеплены не из дерьма. Им нужно прыгнуть выше головы, чтобы обыграть Барселону,

– сказал Заховайло.

Матч Барселона – Динамо начнется в 19:45. Динамо имеет 1 очко и занимает 3 место в группе, "блаугранас" потерпели два поражения и находятся на дне таблицы.