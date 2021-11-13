Довбык сильнее Яремчука, – Леоненко удивил ожиданиями на матч с Боснией

В товарищеском матче против Болгарии в основе сборной Украины на острие атаки вышел Артем Довбык, а Роман Яремчук начинал матч на скамейке запасных. Есть вероятность, что в матче с Боснией будет такая же ситуация.

По мнению бывшего нападающего Динамо и сборной Украины Виктора Леоненко, Артем заслуживает того, чтобы выйти в основе национальной команды в "матче года" против Боснии. Сейчас нападающий находится в хорошей форме, в то время как у Романа Яремчука в Бенфике полоса неудач.

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Довбыка я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и за Яремчука. Уверен, что в игре с Боснией и Герцеговиной будет тот же состав,

– сказал Леоненко.

Кроме того, эксперт телеканалов "Футбол" советует Шахтеру обратить внимание на нападающего СК Днепр-1 и оформить его трансфер.

Напомним, в матче с Болгарией Довбык забил гол, который арбитр отменил из-за офсайда.

Поединок с боснийцами состоится 16 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.