Довбык попал на радары европейских грандов

Футбольный агент Алексей Люндовський, представляющий интересы Артема Довбыка, рассказал, какие клубы проявляют конкретный интерес к нападающему СК Днепр-1.

По словам агента, матчи с участием Артема хотели посмотреть скауты Бешикташа, но отказались приезжать из-за пандемии.

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Также форвард находится в шорт-листе французского гранда.

Что касается Марселя, то Артем действительно находится в их шорт-листе. Я общаюсь с посредниками, которые в свою очередь общаются уже непосредственно с представителями французского клуба, – сказал Люндовський.

Напомним, прошлый сезон Довбык провел в составе СК Днепр-1. 23-летний форвард забил 6 голов в 24 матчах УПЛ.

Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.



