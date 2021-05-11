Молодой нападающий не ожидал вызова в сборную, но не боится конкуренции и готов проявить свои лучшие качества.

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"Что меня вызовут в сборную, я бы, наверное, не поверил. Но это произошло, поэтому эмоции фантастические. У нас есть три нападающих, поэтому будет высокая конкуренция. Будем бороться", – сказал Артем.

Напомним, национальная команда начнет сбор уже 15 мая. После сбора Андрей Шевченко определит 26 исполнителей, которые поедут на Евро-2020. В текущем сезоне Довбык сыграл 24 матча и забил 6 голов.



