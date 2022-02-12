Договорился с Луческу, уже был у Де Дзерби, – Петраков планирует посетить сборы всех клубов УПЛ
Источник:канал Футбол
Наставник украинской национальной команды Александр Петраков находится в Турции. На следующей неделе он собирается посетить тренировочные лагеря Динамо, СК Днепр-1, Зари и других команд.
"Сейчас буду присутствовать на тренировках – с Мирчей Луческу договорился, что посмотрю тренировки. Он сказал: "Приезжай, нет никаких вопросов". Я уже был у Роберто Де Дзерби на двух тренировках. Тоже никаких проблем нет. Договорился с Игорем Йовичевичем о тренировках. Позвоню еще Виктору Скрипнику, договорюсь", – рассказал Петраков.
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Главный тренер "сине-желтых" собирается посмотреть в деле и других сборников:
План – до 20 февраля объехать все клубы, посмотреть на сборников, поговорить. Может, кому-то напихаю немного.
Кроме того, Петраков не исключает приглашения в свою команду новых имен.
Я всех ребят знаю в Украине. Я живу здесь уже 12 лет работаю в сборных командах. Конечно, я слежу за ребятами – за всеми нашими футболистами, – заявил тренер.
До следующего матча сборной Украины остается больше месяца. 24 марта наша команда встретится с Шотландией в рамках плей-офф за выход на Чемпионат мира.