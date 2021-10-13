Дипломатия, а не ультиматумы, – бывший тренер сборной назвал Петракову рецепт успеха

В групповом этапе отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет еще один матч – против Боснии и Герцеговины, в котором нас устроит только победа. Бывший тренер национальной команды Леонид Буряк озвучил свой идеальный план на игру.

По мнению специалиста, у сборной Украины достаточно потенциала, чтобы с первых минут играть с двумя нападающими. Еще одно обязательное условие – вернуть в команду Руслана Малиновского.

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Руслан – игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не выдвигать ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов – это костяк национальной команды, на них все держится,

– считает Буряк.

Он добавил, что матч с боснийцами в ноябре – это финал, который нужно выиграть.

Напомним, во Львове команды расписали ничью. Сейчас Украина занимает 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 9 очков. Дальше идут финны (8 пунктов) и боснийцы (7 очков), которые провели на один матч меньше.