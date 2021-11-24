Динамо – Бавария: кто лучше сыграл в составе киевлян

Киевское Динамо в матче 5-го тура Лиги чемпионов уступило мюнхенской Баварии со счетом 1:2. Гол в ворота гранда на свой счет записал Денис Гармаш.

Авторитетный портал WhoScored определил оценки футболистов за матч. Самый высокий балл среди всех исполнителей получил левый защитник Баварии Альфонсо Дэвис – 7,8.

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В составе Динамо самый высокий балл получил Виктор Цыганков – 7,4. Автор гола Денис Гармаш получил немного меньше – 7,3.

Выше 7 баллов получили также Николай Шапаренко (7,2) и Сергей Сидорчук (7,1).

Отметим, что Динамо упустило любые шансы на весенние еврокубки. В активе киевлян всего 1 очко, а Бенфика благодаря ничейному результату на "Камп Ноу" набрала 5 очков перед последним туром группового этапа ЛЧ.