Авторитетний портал WhoScored визначив оцінки футболістів за матч. Найвищий бал серед усіх виконавців отримав лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс – 7,8.

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У складі Динамо найвищий бал отримав Віктор Циганков – 7,4. Автор гола Денис Гармаш отримав трішки менше – 7,3.

Вище 7 балів отримали також Микола Шапаренко (7,2) та Сергій Сидорчук (7,1).

Зазначимо, що Динамо втратило будь-які шанси на весняні єврокубки. В активі киян лише 1 очко, а Бенфіка завдяки нічийному результату на "Камп Ноу" набрала 5 очок перед останнім туром групового етапу ЛЧ.