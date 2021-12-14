Дешам расхвалил сборную Украины – Петраков рассказал о комплиментах французского коллеги

В групповом этапе отбора на ЧМ-2022 сборная Украины дважды расписала ничью с действующими чемпионами мира – сборной Франции. Оба матча закончились со счетом 1:1.

По мнению наставника "желто-синих" Александра Петракова, в матче с грандами ему не нужно мотивировать команду. Прежде ему нужно поверить в собственные силы и показать пример.

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"Мне нужно было самому поверить в себя – не в ребят, а в себя, что я могу на этом уровне. Я когда-то играл с Дешамом, он подошел ко мне, пожелал удачи, сказал: "У тебя очень хорошая команда". Мне стало приятно. Было видно, что он просто приятный человек, я немного психолог, я людей распознаю, великий футболист и великий тренер.

Мяч Шапаренко? Помню этот гол, когда Николай расплакался. Это чистые эмоции, этим и отличный футбол. Откровенно был рад за него, Шапаренко очень хороший матч сыграл тогда", – рассказал Петраков.

Напомним, Петракову удалось вывести Украину в плей-офф отбора на ЧМ-2022, несмотря на сложную ситуацию в группе. 24 марта наша сборная у Глазго сыграет против Шотландии. В случае успеха 29 марта "желто-синие" будут бороться за путевки на Мундиаль в Катаре с победителем пары Уэльс – Австрия.