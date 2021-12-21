Даже ходить нормально не мог, – Малиновский объяснил свою бледную игру на Евро-2020

На чемпионате Европы сборной Украины удалось пробиться в 1/4 финала, где мы уступили Англию. Но хавбек Руслан Малиновский, на которого были большие надежды, не смог показать свою лучшую игру.

Как рассказал футболист, у него были серьезные проблемы со здоровьем. У него образовался рубец, который давил на грыжу. В результате любые физические нагрузки приходилось переносить через большую боль.

Кстати Это невозможно, – Малиновский рассказал, почему не перейдет к Шевченко

Ему пришлось играть из-за боли целый сезон, ведь лидер Аталанты Папу Гомес поскандалил с тренером и покинул команду. Роль лидера должен был взять на себя Руслан.

Андрей Шевченко знал о проблеме хавбека, но надеялся на его помощь в матчах Евро-2020. Проявить себя хотел и сам футболист, но из-за травмы показать свою лучшую игру не удалось.

"На Евро-2020 я выжал максимум из того, что мог сделать. Потому что Андрей Шевченко понимал, что у меня есть проблема. Она заключалась не в том, могу ли я играть или нет. Я не мог тренироваться в полную силу. Если не работаешь на полную силу... если бы я так тренировался, то вообще не мог бы играть в матчах.

Со Швецией я сыграл тридцать минут, но в дополнительное время у меня уже были проблемы и после этого матча я два дня не мог даже спокойно ходить. Поэтому меня не было в заявке с Англией, потому что я не мог играть. Я очень хотел сыграть на Евро", – рассказал Малиновский.