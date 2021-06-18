Дайджест игрового дня на Евро-2020: украинское дежавю, рекорд датчан, безумный Думфрис – видео

Четверг подарил нам первую победу "сине-желтых" на Евро-2020. А еще запомнился голом на 99-й секунде встречи и очередной победой Нидерландов.

Группа C, Украина – Северная Македония 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57.

Звезда матча: Андрей Ярмоленко (Украина).

"Сине-желтые" должны были любой ценой побеждать соперника и уже в первом тайме организовали комфортное преимущество. Ярмоленко и Яремчук забили свои вторые голы во втором матче подряд (даже последовательность и интервал выдержали) и, казалось, избавят украинских болельщиков от нервной концовки. Однако на старте второго тайма Горан Пандев заработал пенальти. И хотя Эзгиян Алиоски перехитрить Георгия Бущана не сумел, но он первым успел на добивание. В конце встречи любезностью уже ответили подопечные Андрея Шевченко – Руслан Малиновский не реализовал удар с отметки. К счастью, в итоге Украина таки удержала победу.

Обзор матча

Читайте также Дайджест игрового дня на Евро-2020: миллиметры России, роскошный Бэйл, итальянский каток – видео

Группа В, Дания – Бельгия 1:2

Голы: Ю. Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70.

Звезда матча: Ромелу Лукаку (Бельгия).

Хозяева воспользовались ошибкой обороны бельгийцев и аномально быстро отличились взятием ворот. Юссуф Поульсен забил 1:39 – это второй самый быстрый гол в истории Евро. Однако Дания не удержала преимущество. Роскошная игра Лукаку и киллерское завершение от Торгана Азара и Кевина де Брюйне принесли Бельгии победу.

Обзор матча

Группа С, Нидерланды – Австрия 2:0

Голы: Депай (пенальти), 11, Думфрис, 67.

Звезда матча: Дензел Думфрис (Нидерланды).

Неутомимый Дензел Думфрис, который выдал невероятный поединок против Украины, на старте встречи заработал пенальти за фол Давида Алабы. Приговор четко реализовал Мемфис Депай. Все тот же Депай мог оформлять дубль под занавес тайма, но с убойной позиции запустил мяч по воробьям. Зато после перерыва второй гол на Евро-2020 записал в актив неугомонный Думфрис и принес победу Нидерландам.

Обзор матча

Расписание на 18 июня (пятница )

Швеция – Словакия (каналы "Футбол 1/2") 16:00

Хорватия – Чехия (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Англия – Шотландия (каналы "Футбол 1/2") 22:00