Дайджест игрового дня на Евро-2020: проводы Пандева, русский позор, шанс для Украины – видео

Впервые на Евро-2020 в течение дня было сыграна сразу четыре поединка. Следовательно, в двух группах состоялись кульминации, в которых было достаточно драматизма.

Группа С, Украина – Австрия 0:1

Гол: Баумгартнер, 21.

Звезда матча: Флориан Гриллич (Австрия).

Ничья вполне устраивала сборную Украины, однако в противостоянии с Австрией "сине-желтые" не заслужили даже на один забитый гол. А вот наши соперники провели качественный поединок и получили желаемый результат. Второе поражение команды Андрея Шевченко на турнире и теперь мы передаем свою судьбу в руки других команд.

Обзор матча

К теме Украина уступает Австрии: бледная тень, обреченность и сохранения шансов на выход из группы

Группа С, Северная Македония – Нидерланды 0:3

Голы: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58.

Звезда матча: Джорджинио Вейналдум (Нидерланды).

Македонцы очень активно начали игру: забили гол с крошечного офсайда и попали в штангу. Однако после этого Нидерланды трижды огорчили соперника. Вейналдум оформил дубль, а Депай – гол+пас (Мемфис еще и присоединился к третьему взятию ворот). В середине второго тайма поле покинул 37-летний Горан Пандев. Легенду Северной Македонии провели под всеобщие овации амстердамской арены и почетный коридор от партнеров. 122 матча за сборную – фантастический показатель!

Обзор матча



Группа В, Финляндия – Бельгия 0:2

Голы: Градецки (автогол), 74, Лукаку, 81.

Звезда матча: Кевин де Брюйне (Бельгия).

Бельгийцы нанесли 17 ударов по воротам соперника. Львиную долю из них парировал кипер финнов Лукаш Градецки. Однако именно его автогол открыл счет забитым мячам в поединке. А вскоре Ромелу Лукаку забил третий гол на турнире. Бельгия вслед за Италией не теряет очков и без проблем выходит в 1/8 финала.

Обзор матча



Группа В, Россия – Дания 1:4

Голы: Дзюба (пенальти), 70 – Дамсгор, 38, Ю. Поульсен, 59, А. Кристенсен, 79, Мехле, 82.

Звезда матча: Андреас Кристенсен (Дания).

Дания, которая уступила в первых двух турах, могла все исправить в заключительном поединке на групповом этапе. Все так и случилось – скандинавы просто не заметили Россию и разгромили соперника. Ключевым в матче стал второй пропущенный гол – Роман Зобнин подарил мяч Юссуфу Поульсену, а тот воспользовался ошибкой. Как следствие, у трех команд в группе В по три пункта, однако со второго места пробиваются в плей-офф датчане. Финны финишируют третьими, хотя уступают Украине по дополнительным показателям. Россия – последняя.

Обзор матча

Расписание на 22 июня (вторник)

Хорватия – Шотландия (канал "Футбол 1") 19:00

Чехия – Англия (канал "Футбол 2") 22:00