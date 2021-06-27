Дайджест игрового дня на Евро-2020: Дания набирает ход, обидчик Украины на грани сенсации

Стартовые поединки 1/8 финала поразили ярким футболом с эффектом неожиданности. Дания легко справилась с Уэльсом, а Италия была близка к трагическому возвращению домой.

1/8 финала, Уэльс – Дания 0:4

Голы: Дольберг, 27, 48, Меле, 88, Брейтвейт, 90+4.

Звезда матча: Каспер Дольберг (Дания).

Команда, у которой еще неделю назад накануне последнего тура группового этапа не было ни одного очка на Евро-2020, пробилась в четвертьфинал. И не скажешь, что сделала это не справедливо. Уэльс вроде создавал сопротивление, однако под конец встречи валлийцы совсем расклеились. После дубля Каспера Дольберга (экс-игрока Аякса, который играл на хорошо знакомом стадионе в Амстердаме) за дело взялся партнер Руслана Малиновского по Аталанте Йоаким Меле. Сначала он забил гол, потом заработал на себе красную карточку для Харри Уилсона, а впоследствии организовал и заключительный гол. В ¼ финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды – Чехия.

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Обзор матча

1/8 финала, Италия – Австрия 0:0 (дополнительное время 2:1)

Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 – Калайджич, 114.

Звезда матча: Леонардо Спинаццола (Италия).

Фантастический поединок состоялся в Лондоне и хранил интригу до 120-й минуты. В основное время встречи был забит один гол, однако после помощи VAR взятия ворот Марко Арнаутовича отменили из-за офсайда. Итальянцы, фавориты на бумаге, не выглядели непобедимыми. Недавний обидчик Украины провел великолепный матч, однако посыпался в первом экстратайме. Сработали замены Роберто Манчини – отличились оба джокеры. Второй гол записал в актив конкурент Малиновского в Аталанте Маттео Пессина. Австрия вернула интригу голом Саши Калайджича (просто посмотрите повтор – красота невероятная), однако на большее не смогла. Далее идет Италия (с рекордной серией в 31 матч подряд без поражений) и ждет победителя пары Бельгия – Португалия.

Обзор матча

Расписание на 27 июня (воскресенье)

Нидерланды – Чехия (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Бельгия – Португалия (каналы "Украина", "Футбол 1/2") 22:00