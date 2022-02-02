Цыганков снизил мастерство, – экс-тренер сборной предсказывает таланту вечную карьеру в Динамо

Хавбек Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков мог перейти во французский Монако. Впрочем, предложение не устроило футболиста, потому он остался в лагере "бело-синих".

Монако был готов заплатить за 24-летнего футболиста 20 миллионов евро. Правда, Динамо должно было отпустить его в аренду, а не сразу оформить трансфер.

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По мнению бывшего тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо, такая цена за хавбека слишком высока. Эксперт убежден, что время Виктора ехать в Европу уже истекло, поэтому он проведет всю карьеру в рядах киевлян.

Он очень часто травмируется. Поэтому Виктор тщательно обдумывает – идти куда-то или заканчивать в Динамо. Он снизил свое мастерство. Поэтому я тоже думаю, что Цыганкову лучше остаться в Динамо,

– сказал Сабо.

В 18 матчах чемпионата Украины 2021/22 Цыганков забил 11 голов и отдал 2 результативных передачи. Ранее его сватали у команды Серии А, однако ни один клуб так и не сделал Динамо конкретного предложения.