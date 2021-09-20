Цыганков поднялся в историческом рейтинге Динамо: сколько осталось до вершины

В драматичном матче против Александрии Динамо вырвало победу благодаря пенальти, который реализовал Виктор Цыганков. Для молодого хавбека "бело-синих" этот гол стал 80-м в футболке столичного клуба.

Юбилейный гол позволил Цыганкову обойти Виктора Леоненко в рейтинге лучших бомбардиров Динамо в истории клуба. 23-летний полузащитник забил 66 голов в рамках чемпионата Украины, 10 – в еврокубках и еще 4 в рамках Кубка Украины.

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Для отметки в 80 голов Цыганкову пришлось провести 197 матчей. Впрочем, чтобы превзойти Сергея Реброва, на счету которого 163 гола в футболке киевского Динамо, Виктору нужно еще много раз оставить "автограф"в воротах соперника.

Топ-10 лучших бомбардиров Динамо:

1. Сергей Ребров – 163 гола.

2. Максим Шацких – 142 гола.

3. Андрей Ярмоленко – 137 голов.

4. Андрей Шевченко – 124 гола.

5. Олег Гусев – 96 голов.

6. Артем Милевский – 87 голов.

7. Виктор Цыганков – 80 голов.

8. Виктор Леоненко – 79 голов.

9. Диого Ринкон – 70 голов.

10. Валентин Белькевич – 69 голов.