Цыганков поднялся в историческом рейтинге Динамо: сколько осталось до вершины
Источник:Динамо Киев
В драматичном матче против Александрии Динамо вырвало победу благодаря пенальти, который реализовал Виктор Цыганков. Для молодого хавбека "бело-синих" этот гол стал 80-м в футболке столичного клуба.
Юбилейный гол позволил Цыганкову обойти Виктора Леоненко в рейтинге лучших бомбардиров Динамо в истории клуба. 23-летний полузащитник забил 66 голов в рамках чемпионата Украины, 10 – в еврокубках и еще 4 в рамках Кубка Украины.
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Для отметки в 80 голов Цыганкову пришлось провести 197 матчей. Впрочем, чтобы превзойти Сергея Реброва, на счету которого 163 гола в футболке киевского Динамо, Виктору нужно еще много раз оставить "автограф"в воротах соперника.
Топ-10 лучших бомбардиров Динамо:
1. Сергей Ребров – 163 гола.
2. Максим Шацких – 142 гола.
3. Андрей Ярмоленко – 137 голов.
4. Андрей Шевченко – 124 гола.
5. Олег Гусев – 96 голов.
6. Артем Милевский – 87 голов.
7. Виктор Цыганков – 80 голов.
8. Виктор Леоненко – 79 голов.
9. Диого Ринкон – 70 голов.
10. Валентин Белькевич – 69 голов.