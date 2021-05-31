Цитаишвили принял грузинское гражданство – он становился чемпионом мира в составе Украины

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили определился, цвета какой национальной команды будет защищать в будущем.

Чемпион мира в составе Украины U-20 Георгий Цитаишвили принял футбольное гражданство Грузии.

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Как ранее сообщалось, решение футболиста выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами – его покойный дедушка хотел, чтобы Цитаишвили выступал именно за сборную Грузии. Об этом молодому таланту сообщили родственники на похоронах.

Напомним, что вторую половину сезона 2020/21 Цитаишвили провел в Ворскле. Он сыграл всего 4 матча, после чего получил тяжелую травму.