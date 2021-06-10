Чувствуем себя, как дома – Макаренко рассказал о комфорте в Румынии и подготовке к первому матчу

Полузащитник "сине-желтых" Евгений Макаренко поделился впечатлениями от стартовых дней тренировочных сборов в Румынии. Также опорник национальной команды раскрыл детали подготовки к поединку с Нидерландами.

"Нас очень тепло встретили. Чувствуем себя, как дома, хорошая атмосфера в отеле, прекрасное тренировочное поле. Сегодня первый день здесь, пока втягиваемся, все в прекрасном настроении, с позитивными мыслями", – говорит Евгений.

К теме Евро-2020: расписание матчей сборной Украины на чемпионате Европы по футболу

В воскресенье в 22:00 поединком с Нидерландами Украина стартует на чемпионате Европы. По словам футболиста наша команда уже начала непосредственную подготовку к этой встрече.

Начали готовиться подробнее к ближайшему матчу с Нидерландами, уже хорошо ощущается атмосфера Евро. Была уже одна теория по нидерландской команде, изучаем общий рисунок их игры.

Напомним, что сборная Украины базируется в Бухаресте, а премьерная игра на Евро-2020 состоится в Амстердаме.