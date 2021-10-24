ЧМ-2022: Бекхэм станет послом турнира и заработает космическую сумму

Бывший футболист, а в настоящее время президент американского Интер Майами Дэвид Бекхэм получил важную миссию на предстоящем чемпионате мира. Услуги звезды стоят далеко не маленькие деньги.

Лицом чемпионата мира в Катаре станет 46-летний Дэвид Бекхэм. Соответствующее соглашение между ним и организаторами турнира уже подписано.

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Кроме работы на мундиале Бекхэм станет культурным послом Катара в течение ближайших 10 лет. За это бывший футболист МЮ и Реала получит 150 миллионов фунтов (примерно 180 миллионов евро).

Звезда уже побывал на Ближнем Востоке, где пообщался с чиновниками и проинспектировал процесс подготовки и большому футбольному событию.

Напомним, чемпионат мира в Катаре станет первым, который будет проходить зимой. Мундиаль-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.