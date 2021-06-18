"Червона рута" вдохновляет, – Степаненко отметил роль фанатов на трибунах во время матча Евро

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями от победы над Северной Македонией. Большую роль в положительном результате сыграла поддержка наших фанатов на трибунах.

Для Степаненко эта победа очень важна, ведь стала для него первой в финальной стадии Евро. Победу команды над Северной Македонией он посвятил своей семье.

Интересно Украина – Северная Македония: видео голов и обзор дебютной победы нашей сборной на Евро-2020

Также футболист отметил поддержку украинских фанатов на стадионе в Бухаресте.

Атмосфера на стадионе? Круто очень. Спасибо болельщикам за поддержку. Также благодаря им сегодня одержали победу. "Червона рута" и гимн перед матчем – невероятно круто. Это вдохновляет. Спасибо болельщикам, – сказал он.

Напомним, что уже в понедельник, 21 июня, Украина сыграет матч против Австрии, в котором решится судьба попадания команды Шевченко в раунд плей-офф Евро-2020.