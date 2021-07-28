Чемпион мира Супряга может перейти в Дженоа уже в ближайшее время – все зависит от Ромы
Источник:Сalciomercato
Трансферная сага Владислава Супряги в итальянский Дженоа может наконец прийти к счастливому финалу. Впрочем, для этого еще должны сойтись все обстоятельства.
Нападающий Динамо Владислав Супряга, который был одним из героев победного молодежного чемпионата мира, еще имеет шансы продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Интересно Коноплянке придется постараться – Де Дзерби оценил шансы Евгения на попадание в основу
Нападающий Дженоа Эльдор Шомуродов заинтересовал Рому, римляне готовы выложить за него 15 миллионов евро. Генуэзцы в свою очередь требуют от лидера сборной Узбекистана как минимум 20 миллионов евро.
Деньги, которые получит Дженоа, и вакантное место нападающего могут стать зеленым светом для трансфера Супряги. Теперь остается только надеяться на удачные переговоры между итальянскими клубами.
В 31 матче прошлого сезона Супряга забил только 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Главный тренер Динамо Мирча Луческу не рассчитывает на таланта и отправил его домой прямо со сборов.Растрата таланта или правильное карьерный решение: что ожидает Лунина в новом сезоне в Реале