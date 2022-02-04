Цена Довбыка – не проблема, – агент футболиста предсказывает его трансфер в Англию или Италию

Украинский нападающий Артем Довбык привлек внимание многих европейских клубов. СК Днепр-1 планирует заработать на нем немалые деньги.

Сейчас Артём лидирует в гонке бомбардиров украинского чемпионата. На его счету 14 забитых голов, и он не собирается останавливаться на достигнутом.

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Летом цена нападающего была на уровне 5 миллионов евро, но сейчас ожидаемо возросла. Агент таланта Алексей Люндовский уверен, что летом большие клубы не будут думать об экономии, когда речь зайдет о возможности купить Довбыка.

Логично, его стоимость выросла. И с каждым забитым мячом будет только выше. Для серьезных английских или итальянских клубов, желающих подписать хорошего форварда, выложить 10 – 15 миллионов – не проблема,

– сказал агент.

Ранее Люндовский рассказывал об интересе к Артему Довбыку клубов из Италии и Турции. Если ему удастся провести вторую часть сезона 2021/22, список потенциальных покупателей значительно расширится.