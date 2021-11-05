Была политика, – Шевчук обвинил Блохина в предвзятости при выборе состава на Евро-2012

На Евро-2012 основа сборной Украины базировалась на футболистах киевского Динамо. Тогдашний наставник команды Олег Блохин думал о предстоящей работе.

Бывший защитник Шахтера Вячеслав Шевчук был в составе сборной Украины на Евро-2012, но не провел на поле ни минуты. По его мнению, Олег Блохин руководствовался не только интересами национальной команды.

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На Евро-2012 Блохин меня взял, но в стартовый состав не ставил, как Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Здесь была политика. Что бы ни говорили, я на 100% уверен, что Блохин это сам знает. Он тогда понимал, что после этого получит работу в Динамо. Это уже все знали. Он уже больше ставил динамовских игроков. Все в команде уже понимали и знали, что это новый главный тренер Динамо,

– рассказал Шевчук.

Напомним, на домашнем Евро-2012 сборная Украины не смогла выйти из группы. В первом матче "желто-синие" благодаря дублю Шевченко обыграли Швецию, но затем потерпели поражение от Франции (0:2) и Англии (0:1).

Отметим, что после Евро-2012, 25 сентября, Динамо отправило Юрия Семина в отставку и действительно назначило главным тренером Олега Блохина.