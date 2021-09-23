Бущан возвращается: Петраков довызвал голкипера Динамо на октябрьские матчи сборной

Заявка сборной Украины на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 пополнилась. Главный тренер команды Александр Петраков внес в список еще одного голкипера.

27-летний голкипер Динамо Георгий Бущан оказался в главной заявке сборной Украины на октябрьские матчи. Ранее из-за травмы он находился в резервном списке.

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Сейчас голкипер залечил повреждение и готов к полноценной работе. Напомним, что именно Бущан был основным на Евро-2020 и стал одним из лучших игроков "желто-синих" на турнире.

Напомним, 9 октября Украина сыграет на выезде против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину на "Арене Львов".