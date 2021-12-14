Бущан – в топе лучших голкиперов мира: он обошел самого Де Хеа

2021 год стал для голкипера Динамо и сборной Украины Георгия Бущана более чем удачным. Ему удалось получить мировое признание.

CIES заключил рейтинг 50 лучших голкиперов мира. В списке нашлось место и для украинского вратаря Георгия Бущана.

Читайте также Кривцов попрощался с Марлосом "подколом" – забавное видео фола бразильца против арбитра

Наш голкипер оказался на 39 строчке рейтинга с оценкой 69,3. Ему удалось обогнать даже двух звездных коллег из АПЛ – Давида Де Хеа (МЮ) и Эмилиано Мартинеса (Астон Вилла).

На вершине рейтинга оказался голкипер Реала Тибо Куртуа, в топ-3 вошли Ян Облак (Атлетико) и Мануэль Нойер.

В текущем сезоне Бущан принял участие в 20 матчах и пропустил 20 голов. В отборе на ЧМ-2022 он не смог сыграть во всех матчах из-за травмы.