Бущан получил травму – основной голкипер сборной может пропустить важные для Украины матчи

В игре против черниговской Десны ворота Динамо защищал Денис Бойко, а Георгий Бущан, который феерил на Евро-2020, оказался вне заявки. Причина его отсутствия очень неприятная – травма.

Как рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу, голкипер Георгий Бущан получил повреждение. Врачи дали ему отдых и надеются все решить консервативными методами, но существует вероятность, что футболист потребует хирургучного вмешательства.

Кстати Хотел, чтобы наш флаг увидел весь мир: история отчаянного забега в полуфинале Олимпиады

Сейчас Бущан нуждается в отдыхе. Ближайшие 10 дней Георгий точно не будет тренироваться, а там посмотрим. Пока есть опасения, что Бущану понадобиться операция. Мы этого не хотим и придерживаемся консервативных методов лечения. Посмотрим, как он себя будет чувствовать на легких тренировках,

– сказал Луческу.

Отметим, что на Евро-2020 Георгий был основным голкипером сборной Украины и многократно спасал команду от пропущенного гола, его надежную игру отмечали даже международные издания.

1 и 4 сентября сборная Украины сыграет матчи квалификации ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Георгий попал в заявку сборной на эти матчи, но сможет ли прибыть в расположение "желто-синих" – пока неизвестно.