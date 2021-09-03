Бущан мечтает о Европе: голкипер сборной хочет попробовать свои силы в АПЛ

Голкипера Динамо Георгия Бущана после Евро-2020 активно сватали в Европу. Трансферное окно уже закрылось, но футболист надеется, что в будущем таки сменит чемпионат.

В будущем вратарь хотел бы попробовать свои силы не просто в Европе, а самых сильных чемпионатах. Правда, попасть туда будет крайне непросто.

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Какие чемпионаты предпочитаю? Прежде всего Англия, но мне нравятся также Италия и Германия. Клубы? В детстве болел за Барселону, затем поддерживал Буффона и симпатизировал Ювентусу,

– рассказал Бущан.

Одессит Бущан – воспитанник киевского Динамо. В течение последних двух сезонов он является основным кипером киевлян, что позволило ему стать основным в сборной на Евро-2020.

Сейчас он лечит травму, поэтому не играет в матчах квалификации на ЧМ-2022.