Буду смотреть и болеть, – Шевченко пообещал сборной Украины свою поддержку
Источник:Профутбол Digital
В скором времени сборная Украины сыграет с Боснией решающий матч группового этапа отбора на чемпионат мира. В поединке команды определят, кто продолжит борьбу за путевки на Мундиаль.
Новый тренер Дженоа наблюдает за своими бывшими подопечными и всегда смотрит матчи сборной Украины. Важный поединок против Боснии не станет исключением – специалист будет держать кулаки за "желто-синих".
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Я буду болеть, всем фанатам тоже большой привет. Знаю, что многие будут меня поддерживать. Я всех обнимаю, желаю успехов, буду смотреть и болеть,
– заверил Шевченко.
Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа, после чего находился в творческом отпуске. О назначении украинца на тренерский мостик Дженоа объявила в воскресенье, 7 ноября.
Сегодня "желто-синие" сыграют товарищеский матч против Болгарии, игра начнется в 19:30 на стадионе "Черноморец" в Одессе.
Матч против Боснии состоится 16 октября. Для гарантированного выхода в плей-офф борьбы за путевки на Мундиаль подопечным Александра Петракова нужно побеждать соперника.