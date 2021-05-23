Будет возможность – воспользуюсь: Шевченко оценил сезон Милана и шанс возглавить команду

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко убежден, что Милан провел великолепный сезон, поэтому о смене тренера в ближайшее время "россонери" не задумываются.

По словам Шевченко, Милан выполнил прекрасную работу в течение текущего сезона, поэтому слухи о смене тренера беспочвенны. Вместе с тем украинский специалист мечтает стать на тренерский мостик своей бывшей команды.

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"Работа тренера зависит от результатов, это – наша реальность. Но Пиоли выполнил прекрасную работу, о которой нельзя забывать. Милан – мой дом, я хотел бы вернуться рано или поздно, и если будут возможности, я ими воспользуюсь.

Но мы говорим о будущем. Сейчас у меня есть сборная Украины, где нужно работать как можно лучше, а у Пиоли – команда, которая следует за ним, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов", – сказал Шевченко.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет товарищеский поединок против Бахрейна. Начало матча – в 21:00.