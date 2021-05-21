Брюгге Соболя оформило чемпионство в феерической битве с Андерлехтом Михайличенко

Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко вышли в старте своих команд. А противостояние оказалось богатым на голы – 3:3 в итоге.

В первом тайме команды обменялись голами. На быстрый мяч гостей в исполнении Ханса Ванакена Андерлехт ответил реализованным пенальти Лукаса Нмечи перед самым перерывом.

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Начало второй половины было за Брюгге – Ванакен и Ноа Ланг оформили преимущество в два мяча. Впоследствии второй гол записал в актив Нмеча, а в компенсированное время Якоб Брюн Ларсен спас хозяев от поражения.

Эдуард Соболь отыграл весь матч, а Богдан Михайличенко был заменен на 85-й минуте. Во втором сезоне подряд Соболь выигрывает золотые медали вместе с Брюгге.

Заключительный тур чемпионского квартета состоится в воскресенье. Андерлехт будет гостить в Антверпене, а Брюгге примет Генк. Стоит заметить, что команда Михайличенко идет третьей с 33 пунктами, в Антверпена на очко меньше.

Чемпионат Бельгии, чемпионский плей-офф (тур 5)

Андерлехт – Брюгге 3:3

Голы: Нмеча, 45+2, 65, Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57.